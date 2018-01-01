Ким Чен Ын передумал. Лидер КНДР отменил встречу с представителями Южной Кореи

Причиной перемены настроения стали совместные американско-южнокорейские учения.
Как сообщает BBC со ссылкой на сообщение северокорейских государственных СМИ, Ким Чен Ын заявил, что учения американских и южнокорейских военных были "провокацией".
США и Юэная Корея заявили, что маневры Max Thunder при участии около 100 боевых самолетов, в том числе бомбардировщиков B-52 и реактивных самолетов F-15K, используются исключительно для оборонных целей. Они основываются на взаимном оборонном соглашении, подписанном в 1953 году.
Также Пхеньян угрожает срывом исторического саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который должен состояться 12 июня.
Напомним, встреча руководства Северной и Южной Кореи должна была состояться в приграничном городке Пханмунджом на линии разграничения двух Корей. Именно здесь 27 апреля уже состоялся исторический саммит лидеров государств. Поэтому новость об отмене встречи Пхеньяном может стать предупреждением в целом об отмене нормализации в отношениях двух Корей.
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