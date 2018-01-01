Ким Чен Ын прокомментировал встречу с Трампом

Лидера КНДР как минимум трижды спросили, "откажется ли он от ядерного оружия".

Ким Чен Ын и Дональд Трамп Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом.

После встречи один на один Ким Чен Ын через переводчика сказал Трампу, что "многие в мире подумают об этом как о своего рода фантазии (...) из научно-фантастического фильма". Его слова услышали журналисты президентского пула Трампа, передает РИА Новости.

Северокорейского лидера как минимум трижды спросили, "откажется ли он от ядерного оружия". Ким не ответил, передает ТАСС.

Во начале встречи в расширенном составе Ким заявил, что стороны смогли преодолеть "все виды скептицизма и спекуляций" в отношении саммита. "Я считаю, что это хорошо для мира", - цитирует его слова Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном проходят "очень хорошо".

Во вторник, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР. Диалог начался с рукопожатия лидеров двух стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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