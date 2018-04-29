Ким Чен Ын рассказал, когда закроет ядерный испытательный полигон

Договоренность была достигнута лидерами Южной Кореи и КНДР во время саммита.

Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон Reuters

Пхеньян закроет главный ядерный испытательный полигон в мае и этот процесс будет открытым, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи Юн Ён Чана, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран во время саммита, который прошел 27 апреля, сообщает Bloomberg.

Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут контролировать процесс закрытия.

Он также отверг заявления о том, что КНДР согласилась демонтировать объекты на полигоне, поскольку их все равно больше нельзя использовать.

"Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, находящиеся в плачевном состоянии, но вы увидите, что это не так", — добавил лидер КНДР.

Напомним, недавно лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на линии разграничения. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту и стал первым главой КНДР, посетившим Юг.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

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