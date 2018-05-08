Ким Чен Ын рассказал, при каком условии откажется от ядерного оружия

Лидер Северной Кореи надеется выстроить доверительные отношения с США посредством диалога.

Ким Чен Ын готов отказаться от ядерного оружия – но при условии. Reuters

Северная Корея откажется от ядерного оружия , если заинтересованные стороны перестанут проводить в отношении Пхеньяна враждебную политику.

С таким заверением выступил глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости владеть ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима", — цитирует Ким Чен Ына "Синьхуа".

При этом лидер Северной Кореи надеется выстроить доверительные отношения с США посредством диалога.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

Напомним, после первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами. Также в ходе этой встречи Ким Чен Ын рассказал, когда закроет ядерный испытательный полигон.

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