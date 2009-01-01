"Драгоценный меч". Ким Чен Ын дорожит ядерной программой КНДР

Ядерное оружие является мощной силой сдерживания, сказал лидер Северной Кореи.

Ким Чен Ын Reuters

Лидер(Северная Корея)назвал программу по созданию ядерного оружия страны "драгоценным мечом", призванным защитить ее от агрессии.

Об этом он рассказал на пленуме Центрального комитета правящей Трудовой партии государства, пишет УНИАН со ссылкой на Voice of America.

В то же время глава КНДР признал, что противостояние, в частности, с США, Японией, Южной Кореей в связи с ядерной программой представляет собой "сложную международную ситуацию".

"Ядерное оружие является мощной силой сдерживания, гарантирующей суверенитет страны в условиях затяжных ядерных угроз американских империалистов", — утверждал Ким Чен Ын.

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что США объявили стране войну. До этого Ким Чен Ын говорил, что республика почти завершила создание ядерных вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп назвал его "человеком-ракетой". Постоянный представитель Штатов при ООН Никки Хейли сказала, что КНДР будет уничтожена, если Америке придется защищаться или защищать своих союзников.

В сентябре Совбез ООН ужесточил санкций против республики, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы, позже глава США подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Северной Кореи.