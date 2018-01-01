"Кирпичом по башке тоже полезно". Журналист потроллил слова Путина о санкциях против России

Российский лидер "отбрехался", полагает Сотник.

Владимир Путин, говоря о санкциях, "отбрехался", считает журналист Reuters

Российский журналист Александр Сотник потроллил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что санкции, введенных против страны , "могут быть полезны для российского бизнеса".

Сотник считает, что глава России "отбрехался", говорится на его странице в Facebook.

"Кирпичом по башке тоже полезно: вдруг мозг на место встанет? Ну, или череп проломится…", — отметил он.

Ранее бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер говорил, что самые сильные рычаги давления на РФ из-за агрессии — санкции, потому что они влияют на российскую экономику, есть также дипломатическая изоляция, развитие военных возможностей нашей страны и НАТО на Востоке.