Китай не считает Россию партнером номер один в Азии

Пекин вновь поставил на первое место в перечне дипломатических задач в АТР отношения с США.

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Разворот российской внешней политики на Восток на фоне резкого ухудшения отношений с Евросоюзом и США пока не встречает взаимности со стороны ключевого, по мнению Кремля, партнера — Китая.

Об этом пишет "Коммерсант".

Госсовет КНР впервые опубликовал концепцию внешней политики в Азии, в которой ранжировал приоритеты стратегического сотрудничества на международной арене.

В этом документе Пекин вновь поставил на первое место в перечне дипломатических задач в АТР отношения с США. Статуса наиболее важного партнера Вашингтон добился даже несмотря на то, что выступает резко против попыток Китая приватизировать спорные территории в Южно-Китайском море и размещает в Южной Корее противоракетную систему THAAD.

Отношения с США "оставались стабильными с 2015 года и даже в определенной степени развивались", цитирует издание стратегию Госсовета.

Отношения с Россией поставлены на второе место. РФ названа "крупнейшим соседом и стратегическим партнером".

Шанхайская организация сотрудничества, которая активно продвигается Москвой как площадка влияния РФ на азиатский регион, поставлена на предпоследнее место по важности среди региональных организаций.

Возможный вклад России в борьбу с терроризмом в Азии не отмечен вовсе.

"Региональная антитеррористическая структура ШОС даже не упомянута", — констатирует старший научный сотрудник центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов.

"Возможно, Китай не верит в эффективность ШОС и пробует искать новые инструменты стабилизации в важном для себя регионе. Неслучайно в документе подробно описан новый антитеррористический механизм с участием Китая, Афганистана, Пакистана и Таджикистана", — рассуждает он.

Третье и четвертое места в списке региональных игроков отведены Индии и Японии. При этом от того, смогут ли договориться пять ключевых стран (включая США, Россию и сам Китай), по мнению авторов доклада, зависит стабильность в Азии.

Малым государствам рекомендуется "не выбирать между крупными странами" и развивать взаимовыгодные отношения со всеми одновременно.

Напомним, российский журналист назвал страну, которую сильно боится Россия.