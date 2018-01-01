Китай пошел на попятную в торговой войне с США

Си Цзиньпин заявил о готовности сделать ряд шагов по улучшению отношений.

Reuters

Власти Китая готовы снизить тарифы на импорт автомобилей, улучшить в стране ситуацию с защитой американской интеллектуальной собственности и сделать банковскую сферу более прозрачной.

О намерении сделать такие шаги заявил лидер Поднебесной Си Цзиньпин на экономическом форуме в городе Боао, передает Associated Press. Как уточняет агенство, председатель КНР не комментировал торговую войну Белого дома и Пекина, но заявил, что Китай готов пойти на уступки "пообещал прогресс в сферах, которые приоритетны для США".

Также Си Цзиньпин также пообещал способствовать технологическому обмену между странами и "защищать законные права собственности иностранных предприятий".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговый дефицит в отношениях США с Китаем составляет 500 млрд долларов, а объем краж интеллектуальной собственности приравнивается к 300 млрд долларов и ввел гигантские пошлины на товары из Китая.

В посольстве Китая в Вашингтоне попросили США не начинать торговую войну, иначе Пекин будет вынужден защищать свои законные интересы любыми методами. Вслед за этим Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары.