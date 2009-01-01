Китай разместил на границе с Россией баллистические ракеты

DF-41 — это твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 14 тыс. км.

В Китае в провинции Хэйлунцзян, что граничит с Россией, развернули новые мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41.

Отмечается, что недавно в китайском сегменте интернета появились фотографии новейших ракетных комплексов.

При этом официально Китай не объявлял о принятии на вооружение Dongfeng-41, сообщает RT со ссылкой на Global Times.

Однако, по мнению экспертов, страна уже все-таки успешно разработала такие ракеты.

"Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае", — говорится в сообщении.

По данным издания, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. Это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае, пишет издание.

Подчёркивается, что США не проявляли должного уважения к Вооружённым силам КНР.

"Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силён, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах, и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", — пишет газета.

Комплекс DF-41 должен усилить авторитет армии Китая, отмечает издание.

Dongfeng-41 — это твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 14 тысяч километров.

Напомним, ранее военній єксперт Олег Жданов отмечал, что за последние два года Китай значительно усилил свои военные позиции вдоль границы с РФ и в случае вооруженного конфликта удар по России будет значительным.

фото: salamnews.org