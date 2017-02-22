Китай строит на спорных островах ракетные ангары — СМИ

Китай почти построил десятки сооружений, которые могут быть предназначены для размещения ракет большого радиуса действия.

Reuters В Китае почти закончили строительство двух десятков сооружений на искусственных островах в Южно-Китайском море, которые могут быть предназначены для размещения ракет большого радиуса действия.

Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По словам чиновников, строительство бетонных конструкций с раздвижными крышами на нескольких островах Спратли, где Китай уже построил военные взлетно-посадочные полосы, можно считать началом эскалации напряженности в регионе.

"Не похоже, чтобы Китай строил что попало в Южно-Китайском море, эти конструкции напоминают ангары для ракетных установок", — сообщил агентству представитель американских спецслужб.

Другой чиновник сообщил, что появившиеся конструкции достигают 20 метров в длину и 10 метров в высоту.

Китайское посольство в Вашингтоне пока не комментирует информацию.

Как известно, Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, через которое проходят торговые пути, обслуживающие грузовые перевозки объемом до 5 трлн долларов.

Стоит также отметить, что третейский суд в Гааге постановил, что Китай не имеет исторического права на Южно-Китайское море. В ответ Китай, который претендует на большую часть морской акватории, заявил, что не будет выполнять это решение.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что за последние два года Китай значительно усилил свои военные позиции вдоль границы с РФ и в случае вооруженного конфликта удар по России будет значительным.