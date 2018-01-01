Китай требует от США отказаться от непомерных торговых пошлин

В Пекине заявили, что не боятся торговой воны.
"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", - заявили 23 марта в китайском посольстве в Вашингтоне.
В Пекине подчеркивают, что США своим решением идут против взаимовыгодных торговых отношений между странами.
"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим − в конечном итоге это окончится вредом для них" − говорится в пресс-релизе.
Напомним, 22 марта американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китая, что повлечет за собой огромный рост пошлин на ввоз китайских товаров в США.