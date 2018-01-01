Китай требует от США отказаться от непомерных торговых пошлин

В Пекине заявили, что не боятся торговой воны.

В США намерены бороться с экономической агрессией Китая Getty Images

Китай призвал Соединенные Шататы Америки не вводить торговые пошлины на импорт товаров.

"Если США начнут торговую войну, Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", - заявили 23 марта в китайском посольстве в Вашингтоне.

В Пекине подчеркивают, что США своим решением идут против взаимовыгодных торговых отношений между странами.

"Мы призываем США воздержаться от исполнения, принимать решения внимательно и избегать того, чтобы подвергать опасности торговые отношения Китая и США с целью повредить другим − в конечном итоге это окончится вредом для них" − говорится в пресс-релизе.

Напомним, 22 марта американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китая, что повлечет за собой огромный рост пошлин на ввоз китайских товаров в США.