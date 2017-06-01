Климатическое соглашение "живое". Евросоюз будет выполнять договор с США или без

Договоры должны выполняться, отметил президент Европарламента.

Флаги США и Евросоюза, иллюстрация trend.az

Президент Европейского парламента Антонио Таяни заявил, чтоостается "живым", Евросоюз будет продолжать его реализовать с администрацией США или без нее.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет Европейская правда.

В то же время европолитик подчеркнул, что "договоры должны выполняться".

"Необходимо соблюдать Парижское соглашение. Это вопрос доверия и лидерства… Те, кто предпочитают оставаться снаружи, потеряют историческую возможность для граждан, планеты и экономики", — считает Таяни.

По его словам, "ЕС продолжит прилагать усилия к борьбе с изменением климата и станет глобальным полюсом для привлечения инвестиций, инноваций, технологий, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходят из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Глава государства сказал, что Штаты могут заключить более выгодный для себя договор.