Климкин будет представлять Украину на газовых переговорах с Россией

В Минэкономики Германии рассказали детали переговоров по газу с РФ.

Павел Климкин представит Украину на переговорах с РФ

На газовых переговорах с РФ Украину будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин

"На дальнейших переговорах по газу украинскую сторону будет представлять глава МИД Павел Климкин", — рассказала представительница Минэкономики Германии.

По ее словам, такое решение было принято украинской стороной, однако его причины не раскрываются, передает ТАСС.

Напомним, руководство "Нафтогаза Украины" на трехсторонних переговорах по поводу транзита российского газа в Европу планировало предложить обеспечивать транзит по трубам украинской газотранспортной системы после 2019 года исключительно по европейским правилам.

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