Климкин назвал причину срыва встречи в нормандском формате в Мюнхене

Полилог не состоялся из-за немецкой делегации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, по какой причине не состоялась встреча в нормандском формате на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В микроблоге Twitter глава МИДа сообщил о том, что "что-то пошло не так" у представителей немецкой делегации.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене – таков главный итог Мюнхенской конференции. Относительно встречи в нормандском формате – в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз – у немецкой делегации", – написал министр.

Фото: скан Twitter/Павел Климкин

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что будет участвовать во встрече глав МИД стран "нормандского формата" (ФРГ, Франция, Украина и Россия) при условии участия представителей Германии.