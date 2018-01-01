Климкин озвучил условия и сроки ввода миротворцев на Донбасс

Глава МИД отметил, что на развертывание миссии необходимо 6-9 месяцев.

Павел Климкин назвал условия для развертывания миротворческой миссии на Донбасса Фото: EPA

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что без введения миротворческой миссии ООН удалить оккупационную власть с Донбасса будет невозможно.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, уточнив определенные условия.

"Я считаю, искренне считаю, что если не ввести международный компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно. Для этого нужны две вещи: первая - решение президента России и второе - каким образом завести миротворцев, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", - сказал он.

Глава МИДа убежден, что миротворческий контингент поэтапно должен покрыть всю оккупированную территорию восточных областей Украины. По его словам, это процесс займет порядка 6-9 месяцев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав миротворцев ООН должен быть согласован с боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".