Климкин призвал ЕС вводить санкции против работающего на Кремль экс-канцлера ФРГ

По мнению главы украинского МИДа, бывший руководитель Германии является одним из важнейших лоббистов Путина во всем мире.

Глава МИД Украины Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал представителей Европейского союза ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "DW".

По мнению Климкина, важно вводить санкции против тех официальных лиц, которые осуществляют продвижение проектов Путина за границей.

"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - сказал Климкин.

Кроме того, депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями в адрес Шредера.

"То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - заявил он.

Напомним, ранее Климкин объяснил, почему Запад не пойдет на перезагрузку отношений с Россией.