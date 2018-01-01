Климкин выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Глава МИД обратился к родным и близким погибших.

Павел Климкин высказал слова соболезнования родственникам погибших в Кемерово

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26 марта выразил слова соболезнования гражданам России, которые потеряли в результате масштабного пожара в Кемерово с воих родственников.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерове", — написал он в Twitter.

Фото: скрин Twitter/Павел Климкин

Напомним, жители Киева и Харькова несут цветы и мягкие игрушки к зданию консульства и посольства России в этих городах.

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.