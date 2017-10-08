Клубы дыма и взрывающиеся авто. На рынке в Москве вспыхнул мощный пожар, опубликовано видео

О периодически раздающихся хлопках также сообщали в соцсетях очевидцы ЧП.
С пламенем борются 25 пожарных расчетов, задействованы два вертолета Ка-32, сообщает lenta.ru.
Отмечается, что на подземной парковке строительного центра "Синдика", находящегося в районе 65-го километра МКАД близ Строгино, начали взрываться автомобили.
"Под действием высоких температур произошел взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнем", — сказал собеседник агентства.
О периодически раздающихся хлопках также сообщали в соцсетях очевидцы ЧП.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, есть опасность обрушения сооружения. Из здания выведены все люди. Пытающихся пройти на рынок работников, желающих спасти свое имущество, не пропускают полицейские.
Напомним, ранее сообщалось, что в РФ горел очередной стадион, строящийся к ЧМ-2018.
Фото: tvrain.ru.
Видео: lenta.ru.