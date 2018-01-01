"Ключ к евроатлантической безопасности". В НАТО заявили о сближении Украины с Альянсом

ВСУ повышают возможность Украины вступить в НАТО до 2020 года.

Украина приблизилась к НАТО Reuters

За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО , заявил председатель Военного комитета Альянса генерал Петр Павел.

При этом он назвал Украину ключом к евроатлантической безопасности, сообщает "Немецкая волна".

"Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить", — сказал Павел.

Павел отметил, что ВСУ повышают возможность Украины вступить в НАТО до 2020 года, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

"НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину — поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности", — сказал Павел.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО признало Украину "страной-аспирантом".