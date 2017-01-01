КНДР и Южная Корея начали первые после долгого перерыва переговоры

По словам главы делегации КНДР, нынешние переговоры - "половина поездки" на пути к установлению лучших отношений.

Представители Северной и Южной Кореи ntv.ru

В пункте Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны Корейского полуострова во вторник, 9 января, стартовали первые за несколько лет переговоры о вариантах улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

Делегацию Южной Кореи возглавил глава Министерства по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, сообщает новостное агентство Ренхап.

Северокорейскую делегацию возглавляет руководитель "Комитета КНДР по мирному объединению Родины" Ли Сон Гвон. По его словам, нынешние переговоры - "половина поездки" на пути к установлению лучших отношений.

В свою очередь, Чо Мен Гюн отметил, что члены его делегации также намерены обсуждать продолжение объединения семей, которые были разделены Корейской войной.

Планируется, что переговоры будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Северная и Южная Корея договорились о встрече министров.