КНДР провела испытания новой системы ПВО, Ким Чен Ын приказал "покрыть ею всю страну, как лесом"

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за "успешным испытанием" сданной системы.

Ким Чен Ын наблюдал за "успешным испытанием". Reuters Северная Корея провела испытания системы противовоздушной обороны нового типа.

Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает русская служба ВВС.

По информации агентства, в задачи испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника. Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается.

Как утверждает Пхеньян, новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за "успешным испытанием" сданной системы. По итогам испытаний он похвалил военное руководство.

После этого он распорядился "приступить к массовому производству и развертыванию таких систем в стране, в том числе в лесных массивах, чтобы "она покрывала всю страну, как лес".

Ким Чен Ын заявил, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".

Напомним, 22 мая сообщалось о том, что в Северной Кореи провели успешный запуск баллистической ракеты средней дальности, целью которого была проверка системы наведения ядерной боеголовки.





видео: ТСН