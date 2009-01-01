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КНДР уже угрожает всему миру и призывает не поддерживать США

Сегодня, 07:57

В Северной Корее предупредили, что весь континент США находится в радиусе досягаемости их ракет.

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Ким Чен Ын руководит запуском ракеті. Reuters
Северная Корея предупредила в Организации объединенных Наций (ООН), что страны, которые присоединятся к военным действиям США против них, подвергнуться мести.

Такая угроза содержится в копии ремарок заместителя посла Северной Кореи в ООН Ким Ин Рена к заседанию Комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам ядерного оружия. Однако он не зачитал этот раздел, пишет Reuters. 

"До тех пор, пока кто-либо не будет принимать участие в военных действиях США против КНДР, мы не намерены использовать или угрожать использованием ядерного оружия против этой страны", — говорится в замечаниях Кима.

"Весь континент США находится в радиусе досягаемости наших ракет и, если США осмелятся вторгнуться на нашу священную территорию даже на дюйм, они не уйдут от нашего сурового наказания в любой части земного шара", — говорится в заявлении.

Как сообщалось, заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

Напомним, Соединенные Штаты и Южная Корея начали совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

Кроме того, стоит отметить, что Евросоюз ввел новые экономические санкции в отношении Северной Кореи.

 

 

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КНДР, Северная Корея, угрозы, ООН, Совбез, США
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