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Кобзона в бессознательном состоянии поместили в реанимацию - СМИ

Сегодня, 11:20

Состояние певца врачи оценивают как тяжелое.

Кобзон
Иосиф Кобзон УНИАН
Российский певец Иосиф Кобзон доставлен в больницу в бессознательном состоянии и сейчас находится в реанимации отделения нейрохирургии одной из московских больниц.

Как сообщает Telegram-канал 112, артиста госпитализировали еще 20 июля.

Певец был в без сознания, а из автомобиля скорой его выносили на носилках. Состояние певца врачи оценивают как тяжелое.

Накануне российские СМИ распространили информацию о госпитализации Кобзона.

Однако супруга певца Нинель Кобзон уточнила, что речь идет о плановом лечении. "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", - сообщила она.

Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием на протяжении уже 13 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м.

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