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Кобзона в Москве забрали в больницу

Сегодня, 19:25

Очевидно, что давать свои обычные многочасовые концерты певец сможет еще нескоро.

Кобзон
Иосиф Кобзон УНИАН
Пресс-секретарь легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона объявила о его госпитализации.

"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", — заявила "Пятому каналу"она. Также пресс-секретарь заявила, что певец находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц.

Также существует информация, что Кобзон лечится в онкологическом центре из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Позднее Нинель Кобзон, супруга певца заявила журналистам телеканала "360", что "с ним все в порядке. Все идет по плану".

К слову, у Кобзона врачи диагностировали онкологическое заболевание в 2005 году. За минувшие годы певец перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, Украина заблокировала активы и лишила наград Иосифа Кобзона.

 

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Теги:  
Иосиф Кобзон, певец, больница, рак, онкология, заболевание
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