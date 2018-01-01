Кобзона в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

Певец уже многие годы пытается излечиться от онкологического заболевания.

Иосиф Кобзон во время концерта УНИАН

Российские журналисты распространили информацию о том, что одиозный певец и многолетний депутат нижней палаты парламента – Госдумы РФ − Иосиф Кобзон был экстренно доставлен в одну из московских больниц.

Как сообщает портал "Starhit" cо ссылкой на собственный источник, По некоторым данным, Кобзон фактически прикован к постели и по клинике его перемещают на каталке.

Нелли, супруга певца, никак не комментирует информацию о его госпитализации. Однако в пресс-службе Кобзона заявили о том, что сейчас он действительно чувствует себя не лучшим образом.

Певец, которому недавно исполнилось 80 лет, последние годы страдает от онкологического заболевания.

Напомним, Кобзона в середине июня уже госпитализировали из-за обострения, а на недавних похоронах поэта Андрея Дементьева певец выглядел совсем больным и ослабевшим.

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