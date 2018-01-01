Когда начнут блокировать Telegram и почему Дуров запретил своим юристам участвовать в заседании суда

Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать мессенджер в случае удовлетворения иска.

Telegram могут начать блокировать сразу после оглашения вердикта.

12 апреля Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска.

Это значит, что если суд встанет на сторону ведомства, то мессенджер будут блокировать сразу после оглашения вердикта.

При этом основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам участвовать в заседании суда по иску Роскомнадзора.

"Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", – написал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков у себя в Telegram.

Ранее в России нашли способ обойти блокировку Telegram. Среди возможностей для обхода запрета Роскомнадзора выделяется ссылка-троллинг fuckrkn.us.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Павел Дуров в ответ еще раз заявил, что не предоставит кому-либо ключей шифрования, которые могут позволить правительственным организациям получить доступ до сообщений пользователей мессенджера.

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У Путина предложили заменить Telegram на ICQ. В соцсетях заявление Клименко пользователи активно высмеяли, предлагая пользоваться вместо фейсбука сервисом MySpace, растерявшим популярность 10 лет назад, пейджерами и почтовыми голубями.