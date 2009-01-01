"Когда вождь осточертеет окончательно". Журналист сравнил режимы Путина и Мугабе

Силовики считались самой верной опорой режима Мугабе, пишет Портников.

Журналист сравнил режимы Путина и Мугабе Reuters

История вокруг президента Зимбабве Роберта Мугабе заставляет провести параллели между режимами в Хараре и Москве.

Об этом украинский журналист и публицист Виталий Портников пишет в своей колонке на "Грани.Ру".

Он отметил, что поэтому любопытно посмотреть, как это может быть в России, когда "вождь осточертеет элите окончательно".

"И не нужно утверждать, что силовики никогда не выступят против своего предводителя. Еще как выступят. Они поддерживают его только до того момента, пока он обеспечивает их собственное процветание. Неадекватный правитель не нужен в первую очередь собственным приближенным", — пишет журналист.

Он подчеркнул, что силовики считались самой верной опорой режима Мугабе, но и у них сдали нервы, после того как они увидели, что "старик окончательно замкнулся в семейном мирке, потерял связь даже не с реальностью, а с номенклатурной иллюзией и приведет их к краху".

"Так некогда украинские силовики, убедившись в невменяемости Януковича, оставили перепуганного рецидивиста наедине с восставшим народом. Янукович, правда, успел убежать — Мугабе не удалось и этого. Интересно, что получится у Путина", — добавил Портников.

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