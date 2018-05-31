Кольченко объявил голодовку, требует освобождения Сенцова

Наш соотечественник решил отказаться от еды с сегодняшнего дня.

Александр Кольченко объявил голодовку, требует освобождения Олега Сенцова Reuters

Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский активист Александр Кольченко с четверга, 31 мая, объявил голодовку.

Украинец требует освободить своего соотечественника — Олега Сенцова, рассказал "Медиазоне" адвокат Андрей Лепехин.

"Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него (активиста — Ред.) нет", — отметил юрист.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

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