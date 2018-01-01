Пожар в Греции убил в общем 88 человек, военные показали видео о последствиях пожара (видео)

В больницах страны все езе остаются 48 раненых. Пострадавший регион выглядит как после ядерной войны.

Люди сгорали заживо в домах и автомашинах ВВС

Число жертв грандиозных лесных пожаров возросло до 88 человек - женщина, получившая серьезные ожоги во время пожара в Греции, скончалась в больнице.

Также в больницах Греции все еще остаются 48 человек, из них двое детей. Девять раненых находятся в отделениях интенсивной терапии, сообщает Ekathimerini.

В греческих курортных городах Мате и Восточной Аттике насчитали по меньшей мере 87 погибших. Также руководитель отдела судебной экспертизы в Афинах Никос Каракукис сообщил, что следователи провели вскрытие 86 человек, которые погибли в пожарах, но процесс идентификации продолжается.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Украинцев среди погибших нет.

Тем временем греческие военные оценили масштабы разрушений, нанесенные огнем, и опубликовали видеоотчет:

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Напомним, в Греции разбушевались гигантские лесные пожары, которые собрали богатую жатву человеческих жизней; по состоянию на вечер 24 июля число погибших выросло до 74, тогда как еще утром сообщалось только о 20 погибших.

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