Колоссальные провалы РФ. Военный эксперт рассказал о новой "холодной войне"

Те, кто подают на получение американских виз, революций не делают, отметил Гольц.

Для "холодной войны" все готово, считает Гольц joinfo.ua

Последние события в сфере российско-американских взаимоотношений указывают: для новой "холодной войны" все готово.

Об этом российский военный эксперт Александр Гольц написал в материале на ej.ru.

Он подчеркнул, что американское посольство приостановило выдачу виз россиянам до 1 сентября.

"Теперь она будет происходить только в Москве. Таким оказался американский ответ на российское требование о сокращении наполовину штата посольства США. Представитель российского МИДа Мария Захарова, помнится, со смаком рассуждала о том, как много разведчиков среди американских дипломатов и что неплохо было бы это количество сократить. Подозреваю, что и после российских санкций их количество не уменьшится. Зато теперь визы будут оформлять по три месяца. Хоть Сергей Лавров и заявил, что коварный Вашингтон пытается таким образом разбудить "цветную революцию", глава отечественного МИДа прекрасно знает, что это не так. Те, кто подают на получение американских виз, революций не делают. Скорее, произойдет сокращение количества тех, кто получит возможность увидеть Америку своими глазами, даже в интересах Кремля. С подведомственного населения хватит и описаний телепропагандистов, которым в награду за старания разрешено иметь и собственность на территории потенциального противника, и даже вражеское гражданство", — пишет он.

"Между тем изоляция от внешнего мира — это необходимая предпосылка "холодной войны". Не только население обречено получать дозированную и препарированную информацию. Доверив получение данных о своем главном геополитическом сопернике так называемым "профессионалам", российское руководство обрекает себя на колоссальные провалы. Такие, каким обернулось вмешательство в президентские выборы США. Замечательный успех разведки вылился в колоссальную дипломатическую катастрофу. Предупредить о ней могли не рыцари плаща и кинжала, целиком погруженные в свои оперативные мероприятия. Это должны были сделать политологи, историки, постоянно бывающие в США и контактирующие с американскими коллегами. Ну, если бы к ним обратились за советом. А в результате череды санкций и контрсанкций скоро и обращаться будет не к кому", — добавил Гольц.

Напомним, ранее доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный заявил на чате в "Главреде", что Кремлю не хватит ресурсов, чтоб противостоять введенным Соединенными Штатами новым санкциям против России, которые уже называют новой "холодной войной".