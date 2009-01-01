Командир дымящего российского "авианосца" нашел причину для гордости: у нас самая высокая труба

Густой дым — "это не признак каких-то неисправностей", говорит каперанг Артамонов.

"Адмирал Кузнецов" следует в Сирию Facebook Dover Marina.com

Во время перехода из Средиземного моря в Североморск российский тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", потому что на нем нет атомной энергоустановки.

Об этом командир корабля капитан первого ранга Сергей Артамонов рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, густой дым — "это не признак каких-то неисправностей".

"На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всём нашем флоте! Совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не относится", — пожаловался командир единственного российского "авианосца".

Напомним, пока "Адмирал Кузнецов" выполнял задачи у берегов Сирии, при посадках на "авианосец" утонули два истребителя — МиГ-29 и Су-33. Из-за этого половина авиагруппы с "Адмирала Кузнецова", состоящей из 20 самолетов, пришлось перевести на авиабазу в Хмеймим.