Командир дымящего российского "авианосца" нашел причину для гордости: у нас самая высокая труба

Густой дым — "это не признак каких-то неисправностей", говорит каперанг Артамонов.
дымил и был назван "кораблем позора", потому что на нем нет атомной энергоустановки.
Об этом командир корабля капитан первого ранга Сергей Артамонов рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, густой дым — "это не признак каких-то неисправностей".
"На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всём нашем флоте! Совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не относится", — пожаловался командир единственного российского "авианосца".
Напомним, пока "Адмирал Кузнецов" выполнял задачи у берегов Сирии, при посадках на "авианосец" утонули два истребителя — МиГ-29 и Су-33. Из-за этого половина авиагруппы с "Адмирала Кузнецова", состоящей из 20 самолетов, пришлось перевести на авиабазу в Хмеймим.