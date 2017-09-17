Командующий ВДВ России угодил в ДТП под Мурманском, опубликованы фото и видео

Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Андрей Сердюков shraibikus.com

Под Мурманском командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП

Об этом идет речь в сообщении РИА "Новости".

По данным ведомства, ДТП произошло 15 сентября на автодороге в Кольском районе Мурманской области.

"Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом", — говорится в сообщении.

В результате ДТП Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы.

Они были доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.

Состояние здоровья Сердюкова характеризуется медиками как удовлетворительное.

В то же время издание ren.tv опубликовано видео, на котором, предположительно, запечатлен момент ДТП в Мурманской области, в результате которого командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы.

Фото: shraibikus.com, ura.news.

Видео: ren.tv.