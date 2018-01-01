Комментатор игры Египта с Саудовской Аравией умер во время матча

У мужчины внезапно случился сердечный приступ.

Игра между Саудовской Аравией и Египтом стала фатальной для комментатора Фото: Reuters

Бывший тренер египетской команды "Земалек" Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Египта и Саудовской Аравии.

Как сообщает Youm7, мужчина комментировал игру национальной команды на одном из местных телеканалов.

Отмечается, что время матча специалиста настиг сердечный приступ. Тренер был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось, и медики были вынуждены констатировать смерть.

Комментатор так и не узнал, что подопечные Эктора Купера потерпели поражение от саудовцев со счетом 2:1 и покинули мундиаль без единого набранного очка.

Напомним, в Киеве 50-летний водитель автобуса Mercedes-Benz с детьми умер за рулем, а неуправляемое транспортное средство остановил учитель.

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