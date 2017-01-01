Компартия выдвинула кандидатом в президенты РФ директора совхоза, выступающего против путинской системы

Директор совхоза Грудинин оппозиционно настроен к курсу правительства России.

Павел Грудинин.

Сегодня, 23 декабря, на предвыборном съездк ЦК Компартии России коммунисты выдвинул для участия в выборах президента в 2018 году кандидатуру директора подмосковного "Совхоза имени Ленина", миллионера Павла Грудинина, который может жестко высказываться о режиме президента Владимира Путина.

Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает "Интерфакс".

По его словам, накануне пленум ЦК КПРФ единогласно выдвинул Грудинина в качестве кандидата в президенты РФ.

Зюганов, которые доселе был неизменным кандидатом от компартии на всех выборах президента, начиная с 1996 года, заявил, что возглавит предвыборный штаб Грудинина.

Сам же кандидат намерен сделать лозунгом избирательной кампании призыв "За всех".

По его словам, один из пунктов этой программы — "Рабочий человек должен жить лучше, чем бездельник".

Миллионер и предприниматель Грудинин оппозиционно настроен к курсу правительства России и известен своими яркими заявлениями на экономическую тематику.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая также собирается баллотироваться в президенты России, представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага", в которой упомянула и о ситуации в Украине.