Комы не было. Стали известны новые подробности состояния Олега Табакова

Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше.

Табакова в кому не вводили Скриншот видео с youtube.com

Российскому актеру и режиссеру Олегу Табакову стало лучше, однако из больницы его пока выписывать не будут.

"Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое. Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы", —рассказал заместитель мэра Москвы Леонида Печатников kp.ru.

Кроме того он опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Табакова ввели в искусственную кому.

Печатников рассказал, что актер размещен в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении, поскольку нуждается в постоянном присмотре врачей. Рядом с ним жена, дети, он со всеми общается.

Напомним, ранее сообщалось, что Табакова ввели в искусственную кому.