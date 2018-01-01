Конец эры Кастро. На Кубе избрали нового лидера государства

Рауль Кастро, руководивший Кубой последние 12 лет, оставит свой пост.

Главой государственного совета Кубы избран Мигель Диаса-Канель Reuters

На Кубе Национальная ассамблея избрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность первого вице-председателя органа.

Диас-Канель был единственным кандидатом на пост главы государственного совета. Тайное голосование по его кандидатуре прошло 18 апреля, за него проголосовали 603 из 605 депутатов, сообщает "Гранма", официальный печатный орган кубинской Компартии.

86-летний Рауль Кастро, руководивший Кубой последние 12 лет, оставит пост, но сохранит должность главы Компартии.

Напомним, Рауль Кастро взял на себя руководство государством в 2006 году, став преемником своего старшего брата Фиделя — лидера кубинской революции 1959 года.

Младший брат Фиделя Кастро, который покинул пост по состоянию здоровья. Кастро руководили Кубой с момента революции 1959 года.

57-летний Мигель Диас Канель с 2013 года был первым вице-председателем госсовета и вице-премьером правительства Кубы. Он сделал карьеру в Компартии Кубы, с 1994 по 2003 год был первым секретарем партии в одной из провинций, после чего вошел в политбюро и занял пост министра высшего образования.