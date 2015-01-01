Конец России. Журналист объяснил, почему РФ является всего лишь "младшим партнером Китая"

В свое время СССР был равным партнером США и КНР, их противником и конкурентом, пишет Портников.

РФ является всего лишь младшим партнером Китая, пишет Портников Скриншот видео с youtube.com

На сегодняшний день Российская Федерация является всего лишь младшим партнером Китая.

Об этом журналист Виталий Портников пишет в материале на "Крым.Реалии".

Он подчеркнул, что Россия не является равной бывшему Советскому Союзу. В свое время СССР был равным партнером США и КНР, их противником и конкурентом.

По его мнению, Россия может позволить себе конфронтацию с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом, с Турцией.

"Но только не с Китаем. Конфронтация с Китаем — это конец России. И если в Вашингтоне этого в самом деле не понимают в теории, значит поймут на практике", — пишет он.

"Если Дональд Трамп действительно хочет успеха во взаимоотношениях с Владимиром Путиным, он должен вести себя с Кремлем как Рональд Рейган — уверенно, жестко, дерзко и бескомпромиссно. И он выиграет все — и даже больше", — подчеркнул Портников.

Напомним, ранее американский сенатор предупредил: санкции США сильно ударят по персоне Путина.