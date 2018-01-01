Конец войны на Донбассе. Гиркин спрогнозировал печальный вариант для России

Свое мнение бывший главарь террористов высказал в интервью, видеозапись которого опубликована на портале YouTube.
Свое мнение он озвучил в интервью, видеозапись которого опубликована на портале YouTube.
Солидную часть своего разговора Гиркин посвятил рассуждением о территориальной принадлежности полуострова Крым и Донбасса.
Он также рассказал, что решение не брать в свой состав захваченные боевиками и российскими военными территории Донбасса принималось в Кремле.
Гирки также отметил, что, начав аннексию Крыма, Россия сделала "необратимый шаг".
"Видимо, люди, которые принимали решение о "воссоединении Крыма" и которые рассматривали возможность создания Новороссии, подчеркиваю, рассматривали и не понимали, что это приведет к жесткому противостоянию с Соединенными Штатами. Когда же они это поняли – то просто испугались, остановились на месте и начали топтаться в нерешительности", - сказал он.
"Сейчас, спустя три с лишним года, все очевидно - войну эту заморозить можно только временно", - резюмировал Гиркин.
Напомним, ранее Гиркин цинично прокомментировал решение суда по иску родственников жертв "MH-17".