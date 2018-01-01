Конец войны на Донбассе. Гиркин спрогнозировал печальный вариант для России

Свое мнение бывший главарь террористов высказал в интервью, видеозапись которого опубликована на портале YouTube.

Игорь Стрелков (Гиркин) Факти - ICTV

Один из бывших главарей боевиков, "экс-министр обороны" террористической группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о том, что военные действия на Донбассе можно "замораживать" исключительно временно.

Свое мнение он озвучил в интервью, видеозапись которого опубликована на портале YouTube.

Солидную часть своего разговора Гиркин посвятил рассуждением о территориальной принадлежности полуострова Крым и Донбасса.

Он также рассказал, что решение не брать в свой состав захваченные боевиками и российскими военными территории Донбасса принималось в Кремле.

Гирки также отметил, что, начав аннексию Крыма, Россия сделала "необратимый шаг".

"Видимо, люди, которые принимали решение о "воссоединении Крыма" и которые рассматривали возможность создания Новороссии, подчеркиваю, рассматривали и не понимали, что это приведет к жесткому противостоянию с Соединенными Штатами. Когда же они это поняли – то просто испугались, остановились на месте и начали топтаться в нерешительности", - сказал он.

"Сейчас, спустя три с лишним года, все очевидно - войну эту заморозить можно только временно", - резюмировал Гиркин.

Напомним, ранее Гиркин цинично прокомментировал решение суда по иску родственников жертв "MH-17".