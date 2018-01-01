Конфликт между Трампом и Трюдо на G7: в США сделали заявление

Вашингтон обвиняет партнеров в нечестной игре.

В Белом доме резко отреагировали на заявление канадских партнеров Фото: Reuters

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что заявление премьер-министра Канады в рамках саммита "Большой восьмерки" относительно американских пошлин на сталь и алюминий стало неприятным и неожиданным ударом.

"Это было предательство. Он действительно как-будто ударил нас ножом в спину", - цитирует Кадлоу "Голос Америки".

Советник президента США заявил, что Канада облагает американские товары высокими пошлинами. Например, по таким условиям местные фермеры продают молоко. В свою очередь Оттава, по словам Кадлоу, хочет поставлять свои товары в США без пошлин.

"Трамп хотел бы видеть торговлю между партнерами вообще без таможенных платежей, но пока другие не откажутся от такой практики, США также будут защищать своего производителя", - добавил он.

По словам советника, делегация США на саммите G7 вела переговоры с Трюдо и другими странами и планировала подписать итоговое коммюнике, но не сделала этого из-за заявлений премьер-министра Канады.

Как известно, 9 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за необходимости вылететь в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Глава государства приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде. При этом Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес премьера Канады Джастина Трюдо из-за конфликта по ввозным пошлинам между странами.

Напомним, Трюдо на пресс-конференции назвал пошлины, которые США ввели на ввоз алюминия и стали, "неприемлемыми", подчеркнув, что Трампа ждет жесткий ответ на его действия.

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