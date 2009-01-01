Названа возможная причина кровавого преступления в Техасе

В машине злоумышленника нашли полуавтоматическую винтовку и два пистолета.

Цветы и игрушка возле места трагедии, иллюстрация Reuters

В американском штате Техас Девин Келли, вероятно,в баптистской церкви из-за конфликта в своей семье.

Об этом сообщил представитель департамента Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин, пишет "Дождь" со ссылкой на CNN.

В то же время он подчеркнул, что в помещении была теща нападавшего, до инцидента она получила от мужчины сообщение с угрозой.

"… расовая принадлежность не была мотивом. Это были не религиозные побуждения. Это была домашняя ситуация, внутренняя ситуация с родственниками", — сказал собеседник.

По словам полицейских, трагедии в церкви предшествовал конфликт в семье Келли, однако пока преждевременно говорить, насколько эта ссора повлияла на его планы, пишет Русская служба ВВС.

Стрелка удалось обезвредить благодаря быстрой реакции местных жителей, ставших очевидцами нападения. Один из них открыл встречный огонь по мужчине, ранил и вынудил обратиться в бегство. Перед смертью Келли позвонил своему отцу, чтобы попрощаться. Правоохранители считают, что после этого преступник свел счеты с жизнью.

В грузовике злоумышленника были обнаружены полуавтоматическая винтовка и два пистолета. "Как сообщили местные власти, Келли не имел законного права на владение оружием", — говорится в статье.

Также стало известно, что во время стрельбы в церкви, в частности, погибли восемь членов одной семьи и их еще нерожденный ребенок, сообщает ТСН, опираясь на сведения The Washington,

Напомним, в Техас стрельба в баптистской церкви произошла 5 ноября во время воскресной службы, погибли 27 человек, злоумышленник ликвидирован. Узнать больше о произошедшем можно здесь.

Видео: ТСН