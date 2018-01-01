Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине

Расходы на украинскую оборону увеличены на 50 млн долларов.

Расходы США на украинскую оборону увеличены фото: zn.ua

Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год размером в 620,7 млн долларов одобрен Палатой представителей Конгресса США

Размер финансовой помощи Украине на 2018 финансовый год увеличен по сравнению с прошлым годом. В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на 50 млн долларов — до 200 млн долларов, сообщили в посольстве Украины в США.

Эти средства будут направлены на финансирование конкретных проектов: подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка Вооруженных сил Украины.

По линии Государственного департамента США предлагается выделить Украине 420,7 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает прошлогоднюю помощь.

Документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, что накануне в Конгрессе США согласовали закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на помощь Украине.