Конгресс США поддерживает продление санкций против России

Порошенко заявил, что РФ удваивает и утраивает усилия по дестабилизации ситуации внутри Украины.
Об этом пишет "Урядовый портал".
Такое мнение конгрессмен выразил на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и своим коллегой сенатором США Ричардом Дурбином.
"Поддержка санкций (в США, - ред.) является двухпалатной, двухпартийной и чрезвычайно сильной", — заявил Куигли.
Ранее Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация удваивает и утраивает усилия по дестабилизации ситуации внутри Украины.
Напомним, американский сенатор анонсировал новые санкции против России в 2017 году.