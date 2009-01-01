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Конгресс США поддерживает продление санкций против России

Сегодня, 18:42

Порошенко заявил, что РФ удваивает и утраивает усилия по дестабилизации ситуации внутри Украины.

США, Россия, санкции
politrussia.com
Конгрессмен Майкл Куигли считает необходимым продление санкций против России.

Об этом пишет "Урядовый портал".

Такое мнение конгрессмен выразил на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и своим коллегой сенатором США Ричардом Дурбином.

"Поддержка санкций (в США, - ред.) является двухпалатной, двухпартийной и чрезвычайно сильной", — заявил Куигли.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация удваивает и утраивает усилия по дестабилизации ситуации внутри Украины.

Напомним, американский сенатор анонсировал новые санкции против России в 2017 году.

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Конгрессмен, Майкл Куигли Конгресс США, санкции, Россия
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