Конгресс США поддерживает продление санкций против России

Порошенко заявил, что РФ удваивает и утраивает усилия по дестабилизации ситуации внутри Украины.

Конгрессмен Майкл Куигли считает необходимым продление санкций против России.

Об этом пишет "Урядовый портал".

Такое мнение конгрессмен выразил на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе и своим коллегой сенатором США Ричардом Дурбином.

"Поддержка санкций (в США, - ред.) является двухпалатной, двухпартийной и чрезвычайно сильной", — заявил Куигли.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация удваивает и утраивает усилия по дестабилизации ситуации внутри Украины.

Напомним, американский сенатор анонсировал новые санкции против России в 2017 году.