Конгрессмен: встреча Трампа и Путина в Хельсинки - насмешка над историей

Гоер отметил, что именно в Хельсински в 1975 году 35 стран, включая СССР, договорились уважать права человека и основные свободы народов.

Трампа призвали поднять вопросы о Сирии, Украине и выборах в США GettyImages

Конгрессмен из США Стени Гоер считает выбор в качестве места встречи Трампа и Путина финской столицы Хельсинки "насмешкой над историей".

Об этом говорится в его официальном заявлении.

"То, что президент Трамп планирует встретиться с президентом Путиным в Хельсинки в следующем месяце - насмешка над историей", – заявил Гоер.

Гоер отметил, что именно в Хельсински в 1975 году 35 стран, включая СССР, договорились уважать права человека и основные свободы народов. С тех пор тоталитарный советский режим сгинул, подточенный в том числе и этим соглашением, а сегодня Трамп хочет говорить о чем-то с лидером нового тоталитарного российского режима.

"Сегодня президент Путин еще раз превратил Россию в автократию, где права людей, в том числе ЛГБТ и прессы, значительно сократились", – написал конгрессмен.

Гоер призвал Трампа обязательно поднять на встрече вопросы о вмешательстве России в выборы в США и агрессии РФ в Сирии и Украине.

"Президент может подумать, что он способен сыграть "хорошего полицейского", но уступки и улыбки не изменят поведение президента России", – добавил конгрессмен.

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Напомним, ранее украинский журналист Виталий Портников спрогнозировал итоги саммита в Хельсинки: он считает, что встреча президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина завершится ничем.

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