Конкуренция с Россией. В "Укрспецэкспорте" опровергли данные о возврате Хорватией неисправных МиГ-9

В госкомпании добавили, что претензии от Минобороны Хорватии не получали.

В "Укрспецэкспорте" заявили, что от Хорватии претензий не получали. Фото: forum.scramble.nl

Государственная компания "Укрспецэкспорт" назвала недостоверной информацию СМИ о непригодности истребителей МиГ-21, которые Министерство обороны Хорватии закупило у Украины.

В сообщении на официальном сайте предприятия отмечается, что причиной дезинформации стала конкуренция с Россией, которая также принимала участие в тендере.

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что массовому распространению фейка в российских СМИ, которые ссылались на венгерский источник, способствовала также информация о том, что Хорватия пригласила "Укрспецэкспорт" принять участие в тендере по выполнению капитального ремонта 10-ти вертолетов Ми-171Ш Министерства обороны Хорватии. Однако позже авиационный центр все же заключил контракт с АО "Вертолеты России".

В "Укрспецэкспорте" отметили, что обращались к министру обороны Хорватии с предложением провести двустороннюю встречу для обсуждения всех возможных проблемных вопросов в рамках выполнения контракта, однако ответ пока не получили.

Напомним, ранее издание Jutarnji Vijesti со ссылкой на источники сообщило, что Хорватия требует заменить четыре неисправных самолета МиГ-21, которые были заказаны в Украине.