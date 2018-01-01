Конкурс красоты в Саудовской Аравии: верблюдица в 57 тысяч раз дороже женщины

Если бы девушка, победившая в конкурсе красоты была верблюдицей, могла бы получить 57 миллионов долларов США.

В Саудовской Аравии конкурсы красоты существенно отличаются от общепринятых. В этой стране красота верблюдицы в 57 тысяч раз дороже за женскую.

Как известно, женщины в этой стране одеваются по законам шариата, и конкурс красоты не исключение. Здесь девушки соревнуются между собой в добродетельстве. Среди практических задач — работа в доме престарелых, забота о бедных, умение быть хорошей хозяйкой, сообщает сайт 24.

В 2010 году на этом конкурсе победила незрячая девушка — Зейнаб аль-Хатем. Это единственное, что известно о ее внешности, поскольку как она выглядит без традиционного черного наряда никто не знает. Она доказала свою человечность, порядочность и доброту. Она получила корону и звание "Мисс этичность", драгоценности стоимостью в 1,3 тысячи долларов США и право путешествовать за рубежом.

А если бы девушка была верблюдицей, могла бы получить 57 миллионов долларов США.

В Саудовской Аравии проводят конкурсы красоты среди девушек-верблюдов. В отличие от конкурсов для человеческих девушек, которых приходит на такие конкурсы немного, верблюдицы соревнуются ежегодно.

Этот конкурс является традиционным. "Участницы" хорошо ухожены и хорошо одеты. Более того, за их красотой очень тщательно следят и прибегают к косметическим процедурам.

В этом году с конкурса сняли 12 верблюдиц за то, что их владельцы улучшили внешность своих любимиц филерами, инъекции которых ввели в губы, щеки и даже колени. А в правилах конкурса четко прописано: "Верблюды, у которых на губах находят наркотики, бритые верблюды, с окрашенными частями тела или форменными изменениями к участию в конкурсе не допускаются".

Ну и безумная сумма призового фонда, пожалуй, затмевает глаза.

"Верблюд — это символ Саудовской Аравии. Ранее мы берегли их по необходимости, а сейчас бережем для досуга", — говорит судья конкурса Фаузан Аль Мади.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии решили компенсировать подданным "рост стоимости жизни", выделив с госбюджета около 13,3 млрд долларов США.