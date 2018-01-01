В Грузии легализовали употребление марихуаны

Впрочем, суд отдельно прописал ряд случаев, когда ответственность за употребление марихуаны обоснована.

Индивидуальное потребление можно - но с рядом оговорок Открытые источники

В Грузии Конституционный суд страны удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента, таким образом признав все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление первой коллегии Конституционного суда.

Запрет на потребление марихуаны - это действие, направленное против его оборота, отмечается в решении суда, и поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей - однако, по мнению суда, роль отдельного потребителя в распространении марихуаны настолько мала, что индивидуальное употребление не окажет особенного влияния на оборот.

"В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", - говорится в постановлении суда.

В то же время Конституционный суд указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественном транспорте или в присутствии несовершеннолетних.

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Напомним, ранее верхняя палата парламента (Сенат) Канады проголосовала за проекта проект закона, разрешающий гражданам страны курение марихуаны в рекреационных целях

Индивидуальное потребление можно - но с рядом оговорок Открытые источники

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