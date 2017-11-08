Конституционный суд Испании аннулировал резолюцию парламента Каталонии о независимости

Суд аннулировал одностороннюю резолюцию каталонского парламента от 27 октября.

В Испании поставили крест на "независимости" Каталонии Reuters

В Испании Конституционный суд признал резолюцию парламента Каталонии о независимости "неконституционной и недействительной".

Об этом сообщает El Pais.

На пленарном заседании в среду, 8 ноября, суд аннулировал одностороннюю резолюцию каталонского парламента от 27 октября.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% из всех участвовавших в голосовании.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого правления над Каталонией.

Позднее экс-главе администрации Каталонии предъявили обвинение. Карлесу Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы.

Напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду", как Украине вести себя в отношении Испании.

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