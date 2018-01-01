Конституционный суд Польши может изменить "антибандеровский закон" — глава МИД

В важнейших вопросах Польша поддерживает Украину.

В Польше могут изменить скандальный закон

Конституционный суд Польши может принять во внимание опасения украинцев и внести изменения в скандальный закон об Институте национальной памяти , заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Украинцы тоже протестуют против изменений в закон о ИНП. Однако, Конституционный суд может учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы, чтобы развеять нынешние опасения ", — заявил Чапутович в интервью изданию Gazeta Polska.

Он подчеркнул, что в стратегических вопросах Польша находит взаимопонимание с Украиной и поддерживает европейские амбиции Киева.

"Мы хотели бы, чтобы Украина принадлежала к семье демократических стран в Европе. Мы поддерживаем ее территориальную целостность, поддерживаем в конфликте с Россией ", — подчеркнул глава польской дипломатии.

Чапутович подчеркнул, что в важнейших вопросах Польша поддерживает Украину, но исторические вопросы все же остаются на повестке дня.

По его словам, Польша должна требовать признания от Украины исторической правды, но нужно время, чтобы украинское общество восприняло эту правду (о трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах). По его словам, необходим исторический диалог между обеими странами.

Чапутович подчеркнул, что Польша хочет "разблокировать" отношения с Украиной. Он выразил надежду, что вскоре в Польшу приедет вице-премьер Украины Павел Розенко, который проведет переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским, пишет "Укринформ".

"Мы рассчитываем на то, что будут восстановлены эксгумационные работы и смогут разговаривать историки", — подчеркнул польский министр.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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