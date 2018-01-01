Конструктор знаменитого российского вертолета "Аллигатор" бомжует под Москвой: видео

Александра Блинцова выставили на улицу из служебного общежития.

Конструктор российского вертолета Ка-52 стал бомжом mil.ru

В Подмосковье выселили из служебного жилья бывшего конструктора российских боевых вертолетов "Ка" Александра Блинцова.

Решением судебных приставов, Блинцова выставили на улицу из служебного общежития в подмосковных Люберцах, говорится в материале "Радио Свобода".

"Я принимал участие в расчётах вертолетов "Ка-226", "Ка-52" и немного еще "Ка-62". По сути, это все новые вертолеты, которыми сейчас гордится фирма "Камов", — рассказал Блинцов.

При этом комнаты общежития решили освободить для работающих сотрудников предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что е Сирии при выполнении планового полёта потерпел крушение российский вертолёт Ка-52.

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