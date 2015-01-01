Копия Путина. Экс-депутат Госдумы назвал Навального "фиктивным оппозиционером"

Для Украины президент Навальный — это то же самое, что президент Путин, считает Боровой.

Алексей Навальный sharij.net

Глава российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный является идеологической копией действующего президента Владимира Путина, особенно в отношении Украины.

Об этом заявил российский оппозиционер, депутат Государственной думы РФ в 1995–2000 годах, Константин Боровой в комментарии "Гордону".

"Для Украины президент Навальный — это то же самое, что президент Путин, абсолютно та же концепция имперского развития. Поймите, Путин — это не столько конкретная персоналия, сколько множество интересов из приближенных лиц. Россию возглавляет не конкретный, а "коллективный Путин", который создал эту власть и держит ее 18-й год подряд", — заявил Боровой.

Он убежден, что Навальный не только не оппонент Путина, но напрямую координирует свои действия с Кремлем.

"Навальный не только связан, но и координирует свои действия с Кремлем, принимает активное участие во внутривидовой борьбе различных группировок во власти, причем каждый раз на разных сторонах. Он фиктивный оппозиционер. Активность Навального — это в том числе активность спецслужб и пропаганды. Вспомните раннего Жириновского, который в определенные моменты до 25% голосов набирал. Но приход Жириновского в Госдуму не только не изменил, но усугубил ситуацию в стране", — подчеркнул Боровой.

Напомним, ранее журналист заявил, что у Навального ничего в политике не получится, поскольку "второй Путин никому не нужен".